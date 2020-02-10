В Донбассе отреагировали на планы Киева построить базы в Мариуполе и Северодонецке

Президент Украины Владимир Зеленский забыл из-за своего корыстолюбия предвыборные обещания о прекращении войны в Донбассе, сообщил советник руководителя центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» Андрей Бедило, комментируя планы Киева по строительству военных баз.

«Корысть возобладала над совестью. Видимо, Зеленский и его команда за прошедшие полгода вполне успешно освоили преступные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко по обогащению на войне, поэтому ее завершение перестало быть целесообразным. Вряд ли следует искать другие объяснения изменения вектора его политики и характера риторики», – приводит слова Бедило Донецкое агентство новостей.

Он добавил, что все обещания Зеленского перед выборами об установлении мира в Донбассе, которые подкупили украинских избирателей, оказались обманом. «Другими словами, деэскалация конфликта не только не предполагается, но наоборот – украинская сторона готовится к усилению военного присутствия в регионе», – сказал Бедило.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что две военные базы по стандартам НАТО будут построены в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).

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