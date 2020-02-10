Гончарук прогнозирует рост ВВП на 4% в 2020 году

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прогнозирует, что по итогам 2020 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины может составить 4%. Об этом он сказал в интервью «Украинской правде», которое вышло 10 февраля.

Он отметил, что по итогам четвертого квартала 2019 года наблюдалось замедление экономики.

«Это связано с мировыми трендами на мировых рынках. Мы очень сырьевые на самом деле, к сожалению. А это значит, что мы очень зависимы от конъюнктуры внешних рынков. На внешних рынках для нас в конце третьего и в четвертом квартале были пробелы, для металлургии в частности. И это привело к тому, что отдельные предприятия испытывали серьезную проблему. Второе – теплая зима. Как это ни парадоксально, но энергетика – это также промышленность, ну, по крайней мере она так учитывается. И поэтому то, что погода такая теплая, приводит к тому, что меньше электроэнергии производится и потребляется, как следствие, меньше сжигается топлива. Ну, то есть все это ВВП, это нужно понимать», – сказал премьер.

По его словам, в четвертом квартале 2020 года также ожидается замедление.

«Но объективно в 2020 году мы можем выйти на 4%, по нашим оценкам», – заявил Гончарук.

Согласно макроэкономическому прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, рост ВВП Украины в 2020 году может составить 3,7% (по оптимистичному сценарию – 4,8%). Прогнозный объем ВВП Украины, заложенный в государственном бюджете на 2020 год, составляет около 4 трлн грн.

2 сентября 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ВВП Украины должен вырасти на 40% в течение пяти лет. Глава правительства объяснил, что в 2020 году рост экономики должен составить не менее 5%, а во все последующие – не менее 7%.

3 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила: чтобы за пять лет ВВП Украины вырос на 40%, рост экономики должен составлять почти 7% в год.

Рост ВВП по итогам 2019 года составил 3,3%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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