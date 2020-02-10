Четвертый этап конкурса «Самые стильные в России 2020»: Классика

Каждую неделю мы будем публиковать фотографии и имена претендентов на звание «Самые стильные в России 2020» в следующих номинациях: «Классика», «Casual», «Богемный шик», «Самая стильная пара» и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или формы на сайте, размещенной ниже.

Сегодня мы представляем образы звезд в категории «Классика». Эти поклонницы утонченного стиля и сдержанной элегантности предпочитают наряды и изящные аксессуары на все времена.

На этой неделе за звание «Самая стильная» в представленной номинации поборются: Елизавета Боярская в бюстье Ester Abner, дополненном украшениями Tous; девушка в красном Оксана Акиньшина, отдавшая предпочтение платью Tegin с асимметричным декором; Равшана Куркова, сделавшая ставку на минимализм и идеальный крой от Alena Akhmadullina; Наталья Подольская в наряде из благородного бархата от Dasha Li; Кристина Асмус, подчеркнувшая цвет глаз голубыми тенями и платьем Solo Atelier; а также Алла Михеева, блиставшая на вечере Mercury в бюстье Rasario, сочетавшем ткани разных фактур.

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опросЧей образ лучше? Четвертый этап конкурса "Самые стильные в России-2020": КлассикаЕлизавета БоярскаяОксана АкиньшинаРавшана КурковаНаталья ПодольскаяКристина АсмусАлла Михеева

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