Новый Hyundai Solaris для России: внешность официально раскрыта

Компания Hyundai готовится к российской премьере обновленного «Соляриса» — одного из бестселлеров нашего рынка. Накануне запуска производитель решил полностью раскрыть внешность своей новинки, опередив возможные утечки.

Первые официальные фото 2020 Hyundai Solaris дают полное представление о масштабах рестайлинга. Бюджетный седан получил новый дизайн передней части кузова — здесь другая оптика, которая в топ-версиях будет светодиодной (в базе, вероятно, оставят галогенки), другая LED-светографика ходовых огней, более крупная и выразительная решетка радиатора, а также более рельефные бамперы спереди и сзади. Фонари на корме сохранили прежнюю форму, но получили новую светодиодную начинку.

Самое заметное изменение в интерьере — новый «полуинтегрированный» экран медиасистемы, верхняя часть которого возвышается над центральной консолью. Функциональные модули с клавишами под дисплеем тоже слегка изменились.

Все подробности об оснащении и двигателях обновленного Hyundai Solaris будут раскрыты ближе к официальному запуску. По предварительной информации, в списке оборудования появятся воздуховоды для задних пассажиров и USB-порты на заднем ряду.

Российская премьера обновленного «Соляриса» состоится 17 февраля 2020 года, а официальный старт продаж будет дан 18 февраля. Тогда же будут озвучены и рублевые цены.

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АвтоВести

Источник: Вести

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