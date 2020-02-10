Луиджи Ди Бьяджо возглавил СПАЛ

Бывший полузащитник сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо возглавил одного из аутсайдеров Серии А СПАЛ из Феррары. Он заменил на этом посту Леонардо Семпличи, уволенного в понедельник.

СПАЛ занимает последнее 20 место в Серии А. Неудачное выступление команды стало причиной отставки Семпличи, проработавшего в Ферраре пять с половиной лет и выведшего команду в Серию А.

Новым тренером стал 48-летний Луиджи Ди Бьяджо, в прошлом полузащитника "Ромы", "Лацио", "Интера" и сборной Италии. Ди Бьяджо работал с молодежной сборной Италии, а также исполнял обязанности главного тренера сборной Италии после отставки Джамьеро Вентуры и до назначения Роберто Манчини.

Источник: Вести

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