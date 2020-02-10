«Страшная, но счастливая». Собчак показала лицо без макияжа

Российская телеведущая Ксения Собчак показала лицо без макияжа. Селфи-видео, снятое за рулем автомобиля, она разместила в Instagram.
«Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь «Технологию», – написала она.
Собчак перед камерой в такт музыке помахала головой.
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Когда ты без укладки и макияжа, страшная ,но счастливая слушаешь «Технологию» * #audi8 @moonkastudio * #моевоскресенье #женщинаколтун
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ, позже вела проект «Блондинка в шоколаде». Она создала проект «Собчак живьем» на телеканале «Дождь». Вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции «Серебряный дождь». Сейчас ведет авторский проект «Осторожно, Собчак!» на своем YouTube-канале.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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