«Страшная, но счастливая». Собчак показала лицо без макияжа

Российская телеведущая Ксения Собчак показала лицо без макияжа. Селфи-видео, снятое за рулем автомобиля, она разместила в Instagram.

«Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь «Технологию», – написала она.

Собчак перед камерой в такт музыке помахала головой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Когда ты без укладки и макияжа, страшная ,но счастливая слушаешь «Технологию» * #audi8 @moonkastudio * #моевоскресенье #женщинаколтун

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 9 Фев 2020 в 7:29 PST

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ, позже вела проект «Блондинка в шоколаде». Она создала проект «Собчак живьем» на телеканале «Дождь». Вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции «Серебряный дождь». Сейчас ведет авторский проект «Осторожно, Собчак!» на своем YouTube-канале.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет