«Чернобыль: бездна». Опубликованы трейлер и постер к новому фильму Данилы Козловского

Опубликованы первый трейлер и постер к новому масштабному российскому фильму "Чернобыль: бездна" режиссера Данилы Козловского. Картина расскажет о людях, которые ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС и ценой своей жизни сумели предотвратить более глобальную катастрофу.
Главными героями ленты стали пожарный Алексей, инженер Валерий и военный водолаз Борис. Группе предстоит смертельно опасная миссия: вода в резервуаре под реактором нагревается все сильнее, и нужно спуститься в этот ад и не допустить самого страшного варианта развития событий, после которого большая часть европейского континента может превратиться в необитаемую пустыню.
В ролях снялись такие звезды кинематографа как Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак и Игорь Черневич. Планируется, что фильм выйдет на большие экраны в 2020 году.
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