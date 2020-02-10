Турция нанесла «ответный» удар по сирийским войскам

Правительственные войска Сирии атаковали наблюдательный пост турецких военных в городе Тафтаназ в провинции Идлиб, после чего турецкие военные нанесли ответный удар.

Турецкие военные открыли ответный огонь после атаки сирийской армии, заявили по турецкому телевидению представители Минобороны, информирует РИА «Новости».

При обстреле наблюдательного пункта погибли пятеро турецких военных, пятеро получили ранения, заявили в Минобороны Турции.

В администрации турецкого лидера Тайипа Эрдогана сообщили, что Турция нанесла ответный удар по тем позициям сирийских войск, откуда велся артобстрел.

В понедельник посол РФ в Сирии заявил, что боевики и их иностранные покровители используют режим деэскалации в Идлибской зоне деэскалации для затягивания войны и давления на действующие сирийские власти.

До этого сообщалось, что в Анкаре возобновились переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, однако пока стороны не достигли договоренности.

4 февраля состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, лидеры выразили «обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации».

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