Брэдли Купер и Ирина Шейк решили помириться

Разрыв Брэдли Купера с Ириной Шейк оказался наиболее обсуждаемой новостью в западном шоу-бизнесе. Но, как оказалось, пара наладила взаимоотношения и помирились.

Инсайдер Intouch сообщает, что Брэдли Купер и Ирина Шейк наконец-то пришли к взаимопониманию. Речь не идет о воссоединении, но они стали налаживать дружеское общение. Известно, расставались они со скандалом. Модель злилась на любимого человека из-за того, что он не сделал ей предложение, хоть они и прожили 4 года вместе. У них появилась дочка Лея, а Ирина Шейк хотела брак и большую семью. Как оказалось, Брэдли Купер не был готов к семейной жизни, и пара разошлась, а натянутые отношения после расставания мешали совместно воспитывать дочь.

Теперь же актер и модель повстречались после церемонии вручения BAFTA и стали вместе позировать фотографам. К слову, Ирина Шейк новую любовь так и не встретила, она считает, что хорошего партнера ей будет тяжело найти, ведь сама она — независимая и сильная личность.

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