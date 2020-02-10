Брэдли Купер и Ирина Шейк решили помириться

Брэдли Купер и Ирина Шейк решили помириться

10.02.2020, 15:30, Разное

Разрыв Брэдли Купера с Ириной Шейк оказался наиболее обсуждаемой новостью в западном шоу-бизнесе. Но, как оказалось, пара наладила взаимоотношения и помирились.
Инсайдер Intouch сообщает, что Брэдли Купер и Ирина Шейк наконец-то пришли к взаимопониманию. Речь не идет о воссоединении, но они стали налаживать дружеское общение. Известно, расставались они со скандалом. Модель злилась на любимого человека из-за того, что он не сделал ей предложение, хоть они и прожили 4 года вместе. У них появилась дочка Лея, а Ирина Шейк хотела брак и большую семью. Как оказалось, Брэдли Купер не был готов к семейной жизни, и пара разошлась, а натянутые отношения после расставания мешали совместно воспитывать дочь.

Теперь же актер и модель повстречались после церемонии вручения BAFTA и стали вместе позировать фотографам. К слову, Ирина Шейк новую любовь так и не встретила, она считает, что хорошего партнера ей будет тяжело найти, ведь сама она — независимая и сильная личность.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика