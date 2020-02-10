Украина собралась ввести санкции против россиян из-за ареста украинских моряков

Министерство по делам ветеранов и «временно оккупированных» территорий Украины выступило с инициативой о введении санкций против силовиков, которые, по мнению Киева, «незаконно» задерживали украинских моряков в Керченском проливе.
«Специалисты Минветеранов собрали достаточно информации о причастных к акту вооруженной агрессии на суда Военно-морских сил Украины, которые были взяты в плен силовиками РФ 25 ноября 2018 в Керченском проливе», – говорится в сообщении на сайте министерства.
Также материалы собраны против следователей, прокуроров и судей, которые, по мнению Киева, вели «политически мотивированные» дела над украинскими гражданами в Крыму.
«По результатам проведенной работы, в частности, совместно с «Крымской правозащитной группой», работники Минветеранов подготовили Проект распоряжения о применении ограничительных мероприятий (санкций) против нескольких десятков человек», – говорится в сообщении.
Законопроект уже направлен на согласование в профильные органы власти, после согласования он будет вынесен на рассмотрение правительства Украины.
Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу РФ и были задержаны. Президент Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом украинского лидера Петра Порошенко перед выборами.
7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.
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