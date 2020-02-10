В ОП подготовили законопроект о запрете продажи газа детям

Общественная палата подготовила проект закона, запрещающий продажу определенных видов газа детям, сообщил член ОП, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Пилотными регионами выступят Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ.
В понедельник в ОП прошли общественные слушания, на которых участки обсудили подготовленную законодательную инициативу об ограничении продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный и другие виды газов, передает РАПСИ. За нарушение запрета экспертная рабочая группа предлагает установить административную ответственность.
«Мы получили обратную связь из 65 регионов России. В каждом из регионов подтвердили наличие остро стоящей проблемы распространения сниффинга. В продуктовых магазинах, ларьках, хозтоварах дети покупают газовые баллоны и используют их в качестве наркотического вещества. Если в 80-х годах этот газ использовался по назначению – для заправки зажигалок, то в 2020 году 90% покупателей – несовершеннолетние токсикоманы. Мы подготовили законопроект, запрещающий реализацию определённых видов газа в руки детям. Пилотными регионами выступят Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Нам нужно предпринять эффективные действия в вопросе ограничений опасных веществ в руки детям», – Хамзаев.
Решение по подготовке модульного регионального и федерального законопроекта было принято на общественных слушаниях, прошедших в Общественной палате в сентябре прошлого года по инициативе Султана Хамзаева. Тогда впервые поднялась тема того, что в подростковой среде практически во всех регионах РФ фиксируется быстрое распространение такой формы токсикомании, как сниффинг, при которой состояние опьянения достигается вдыханием бытового газа, используемого для зажигалок или в самих зажигалках.
Сниффинг – подростковый феномен. Это явление распространено среди несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Шесть-девять лет – самый ранний возраст тех, кто практикует сниффинг. По данным Следственного комитета, в РФ в период с 2016 по 2018 год более 360 детей погибли из-за токсикомании, в частности вследствие вдыхания бытового газа.
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