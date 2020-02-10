Женщинам рекомендуют употреблять краснокочанную капусту

Ученые из Дании доказали необходимость добавления женщинами в свой рацион краснокочанной капусты. Растение включает в себя биологически активные компоненты, благодаря чему предотвращает риск развития рака молочных желез в два раза.
Краснокочанная капуста не является экзотическим продуктом и доступна на рынке в любой сезон по весьма приемлемой цене. Уникальность данного вида в фиолетово-синей расцветке, указывающей на содержание большого количества растительных пигментов – антоцианов. Именно эти компоненты обладают антиоксидантными свойствами, поэтому способны препятствовать возникновению злокачественных образований, особенно в области молочных желез, и замедлять процесс старения клеток.
Краснокочанный вид капусты богат множеством витаминов и минералов, помогающих поддерживать в норме весь организм. Растение полезно при остеоартрите, проблемах с почками, а благодаря высокому содержанию витамина C оно укрепляет иммунитет.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Тенденция настораживает: золото начало потихоньку «утекать» из России? / 5 февраля
- Эксперты назвали семь типов авто, которые не стоит покупать / 9 декабря
- «Взвешенное решение»: Богомолов так назвал назначение Рыжакова худруком «Современника» / 30 декабря
- Мнение: Медовая ловушка для России / 28 декабря
- Названы главные опасности антироссийской кампании в Белоруссии / 25 декабря
- Mercedes-AMG GLE63 показали на шпионских снимках без камуфляжа / 29 января
- «Города закрыли»: Лена Темникова обсудила с поклонниками новый коронавирус в Китае / 26 января
- Путин высказался о пенсиях россиян / 19 декабря