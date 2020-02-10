Женщинам рекомендуют употреблять краснокочанную капусту

Женщинам рекомендуют употреблять краснокочанную капусту

10.02.2020, 15:21, Разное

Ученые из Дании доказали необходимость добавления женщинами в свой рацион краснокочанной капусты. Растение включает в себя биологически активные компоненты, благодаря чему предотвращает риск развития рака молочных желез в два раза.
Краснокочанная капуста не является экзотическим продуктом и доступна на рынке в любой сезон по весьма приемлемой цене. Уникальность данного вида в фиолетово-синей расцветке, указывающей на содержание большого количества растительных пигментов – антоцианов. Именно эти компоненты обладают антиоксидантными свойствами, поэтому способны препятствовать возникновению злокачественных образований, особенно в области молочных желез, и замедлять процесс старения клеток.

Краснокочанный вид капусты богат множеством витаминов и минералов, помогающих поддерживать в норме весь организм. Растение полезно при остеоартрите, проблемах с почками, а благодаря высокому содержанию витамина C оно укрепляет иммунитет.



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