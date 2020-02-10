Телеведущая Тина Канделаки вспомнила о болезненном расставании с первым мужем бизнесменом Андреем Кондрахиным. Она уверена, что по-другому быть не может.

Историю своей супружеской жизни известная телезвезда пояснила в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». Раннее замужество, а произошло оно, когда Канделаки исполнилось 22 года, по её мнению, стало причиной крушения их отношений. Свою судьбу на долгие годы связали абсолютно разные люди. Обычный предприниматель средней руки в то время, Андрей Кондрахин смысл своей жизни видел в семье и детях — дочери Мелании и сыне Леонтии. Телеведущая до сих пор благодарна бывшему мужу, что он не препятствовал амбитным планам своей супруги и её увлеченности работой. В нем не было «мужского эгоизма», и он искренне радовался успехам своей жены.

Умение выносить «сильно заряженного человека — это отдельное искусство», считает Тина Канделаки. Состояние, когда один из супругов живет только жизнью другого, в конце концов стало тягостно влиять на отношения, что и привело к разрыву. Тяжелые переживания усугубила также смерть отца ведущей, однако она сумела выдержать «двойной удар» судьбы.

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