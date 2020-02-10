Скандалы: «Троянский конь» молочной отрасли

Монопольное положение на рынке позволяет Штефану Дюрру получать финансовые преференции от государства

Штефан Дюрр – немец с российским паспортом, по оценке журнала «Форбс», являющийся крупнейшим землевладельцем в стране, создал целую молочную империю. Его холдинг «ЭкоНива» занимает монопольное положение на рынке производства молока. Темпы расширения «империи» Дюрра вызывают закономерное удивление. Но сам господин Дюрр довольно откровенно в своих интервью делится «секретами успеха».

Дело оказывается не в каком-то особом «немецком менеджменте». Все оказалось гораздо проще. Компании Дюрра, по его собственным словам, никогда не оказывали в кредитах. Высокие ставки по кредитам российских банков компенсирует государство. Оно же компенсирует капитальные затраты. Вот почему Дюрр так активно строит фермы по всей стране. Для получения компенсаций от государства.

Почему немец Дюрр переехал на постоянное место жительства в Россию и развивает бизнес здесь, а не в родной Германии? Романтическая версия гласит, что в 1994 году он женился на русской, которая поставила условие жить в России. В то же самое время, рассуждая о том, чем отличается бизнес в России и Германии Дюрр сообщает в своих интервью, что в Германии высокая конкуренция, а в России возможностей намного больше. Проще говоря, в Германии Штефан Дюрр был бы одним из множества производителей и не смог бы ничем особенным выделиться из их числа. А в России он стал «молочным королем», возглавил объединение национальных производителей «Союзмолоко» и продолжает агрессивную экспансию на рынке.

Из откровенных речей Дюрра можно также узнать, что российские банки неохотно кредитуют сельхозпроизводителей и, в особенности, мелкие фермерские хозяйства. Получить кредит на создание бизнеса «с нуля» очень сложно. Однако Дюрра кредитуют охотно. Почему банки доверяют Дюрру деньги?

Предприимчивый немец не упускает случая похвастать своими связями в высших эшелонах власти. Его холдинг получает большие госдотации. Для банков это что-то вроде государственной гарантии, что государство не позволит «ЭкоНиву» разориться. Выстроенная по принципу финансовой пирамиды «молочная империя» Дюрра держится на доверии банков к его связям в коридорах власти.

Однако лоббистские возможности Дюрра – это, похоже, пиар, его собственного изобретения. Если Штефан Дюрр столь влиятелен, то почему на недавний съезд «Союзмолока» не приехал профильный министр, а прислал лишь одного из своих замов? Раньше съезды посещали чиновники уровня вице-премьеров. В этот раз уровень чиновников был значительно ниже.

Монополия Дюрра начинает вызывать беспокойство у ответственных за отрасль государственных деятелей. Подавляется конкуренция, новые проекты не кредитуются, мелкое фермерство не развивается. А «империя» Дюрра, как и любой монополист, начинает диктовать на рынке свои условия. В случае банкротства «ЭкоНивы» могут пострадать тысячи работников холдинга, по молочной отрасли будет нанесен ощутимый удар. Поэтому Дюрр имеет возможность шантажировать государство и получает возможность новых дотаций, кредитов и другие формы поддержки.

В результате тормозится развитие молочной отрасли в стране. Хотя в условиях отсутствия конкурентов из Евросоюза отрасль могла бы показать бурный рост. Когда вводили продуктовые контрсанкции против ЕС, то именно на такой эффект и рассчитывали. Но Европа, судя по всему, отыгралась через Штефана Дюрра. По сути дела, он взял в заложники государство, вынуждая поддерживать рост своей монополии угрозой дестабилизации рынка молока. Ему прощают даже регулярные задержки с выплатами зарплаты на предприятиях холдинга, хотя президент Владимир Путин дал четкое указание Генеральной прокуратуре жестко реагировать на факты задержек и невыплаты зарплат. Пока Дюрр окончательно не захватил контроль над рынком производства и переработки молока, российским чиновникам следует подумать над принятием мер, что монополизм одного производителя не замедлял развитие отрасли.

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