Экранизация творчества королевы детективов — теперь и на ShowJet.ru

Экранизация творчества королевы детективов — теперь и на ShowJet.ru

10.02.2020, 15:14, Новости дня

Портал ShowJet.ru приглашает всех любителей классического детектива насладиться сериалом «Агата Кристи: партнеры по преступлению» в нашем онлайн-кинотеатре.

Королева детективного жанра известна не только своими книгами об Эркюле Пуаро и мисс Марпл. Настоящим подарком для поклонников и любителей ее творчества станет сериал «Агата Кристи: партнеры по преступлению». Он был снят по мотивам романов «Таинственный противник» и «Н. или М.?», и продуманный сценарий, который был написан Цинни Харрисом и Клер Уилсон, перенесет зрителей в Великобританию 50-х годов, позволит стать свидетелями и, возможно, даже участниками необычных, опасных и захватывающих приключений, в которые волею случая попали супруги Бересфорд, люди симпатичные и любопытные.

Атмосфера «Старой доброй Англии» на портале ШоуДжет

Мистер и миссис Бересфорд, самая обычная, на первый взгляд, супружеская пара, оказывается втянутой в очень непростые события, связанные с международным шпионажем. А всему причиной стала любовь Таппенс Бересфорд к всевозможным детективным историям и приключениям. Авантюрная жилка сподвигла обычную британскую домохозяйку подобрать блокнот, забытый случайной попутчицей в поезде. Чем обернётся такая любознательность для Таппенс и ее супруга Томаса, можно будет узнать, посмотрев в нашем онлайн-кинотеатре ShowJet бесплатно сериал «Агата Кристи: партнеры по преступлению».

Актеры и роли

Утонченная и изящная, как и все творения Агаты Кристи, детективная головоломка была перенесена на экран очень бережно, с сохранением всех тонкостей сюжета и передачей духа того времени. Поиски шпионов, похищение документов, шантаж, угрозы, таинственные исчезновения — все, что показано на экране, выглядит истинно британским благодаря удачному кастингу и воссозданию всех элементов антуража.

Образы четы Бересфорд, их друзей и врагов создавали известные по многим проектам актеры:

  • Дэвид Уоллиамс — Томас Бересфорд, типичный представитель среднего класса;
  • Джессика Рэйн — Таппенс (Таппи) Бересфорд, его жена, в детстве участвовала в движении герлскаутов;
  • Элис Крайдж — Рита Вандемайер;
  • Джеймс Флит — Картер;
  • Эдвард Спелирс — Карл Деним;
  • Кристина Коул — миссис Спрот;
  • Джонатан Филлипс — Уайтингтон.

Стоит отметить тщательный, можно даже сказать, любовный подход создателей проекта к этому сериалу. Дом, в котором по сюжету живет семья главных героев, снимался в юго-западном районе Лондона, в местности, которую художник Джон Милле запечатлел в своей знаменитой «Офелии», а костюмы персонажей сшиты по моде описанной в романах-первоисточниках эпохи.



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