ФАС назвала «экономическим мародерством» подорожание медицинских масок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ указала на многократное завышение розничных цен на медицинские маски в 68 субъектах России.
«ФАС РФ продолжает работу по мониторингу признаков картелей и иных нарушений Закона о защите конкуренции и проводит контрольные мероприятия на рынке медицинских масок во всех субъектах России», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ФАС подчеркнули, что завышение цен на маски в 68 субъектах РФ расценивается как «экономическое мародерство» в условиях повышенного спроса.
Ранее ФАС отметила факты снижения запасов медицинских масок у оптовых организаций и их дефицит у производителей. Об острой нехватке средств индивидуальной защиты для борьбы с новым коронавирусом заявили и в ВОЗ.
Тем временем глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что РФ направит в Китай в качестве гуманитарной помощи 2 млн медицинских масок.
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