В Москве задержали участника «коронавирусного» пранка в метро

В Москве задержали участника «коронавирусного» пранка в метро

10.02.2020, 15:06, Новости дня

В Москве задержали пранкера, разыгравшего в метро приступ коронавируса. Полиция попросила Черемушкинский суд столицы арестовать молодого человека.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, решение об избрании задержанному меры пресечения будет принято в ходе заседания, которое состоится в ближайшее время.

По данным агентства, задержанного зовут Кароматулло Джаборов. Он является подозреваемым в уголовном деле о хулиганстве, его соучастников ищет полиция.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как молодой человек падает на пол в вагоне метро и имитирует приступ. Его сообщники при этом кричали, что он заражен вирусной инфекцией. Это вызвало панику среди пассажиров. Инцидент произошел на участке Таганско-Краснопресненской линии между станциями "Полежаевская" и "Улица 1905 года".

7 февраля представители столичного метрополитена пожаловались на пранкеров, которые прошлись по вагонам поезда на Арбатско-Покровской линии в защитных костюмах.

Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в китайском городе Ухань. Вскоре вирус распространился за пределы КНР. Сейчас число заразившихся в Китае превышает 40 тысяч человек, 908 человек погибли.

Источник: Вести



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