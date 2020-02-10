Физиотерапевт для «Рубина». Футболистам поможет врач из Англии

Известный английский физиотерапевт Стюарт Лик пополнит медицинскую бригаду казанского "Рубина". Английский специалист присоединится к команде на втором сборе.
Инициатором приглашения Стюарта Лика стал новый тренер казанцев Леонид Слуцкий. Леонид Викторович работал с англичанином в клубе английского Чемпионшипа "Халл Сити" и хорошо знает его возможности. В "Рубине" в обязанности Лика будет входить восстановление травмированных футболистов.
Стюарт Лик работал в "Халл Сити" с 2012 по 2019 годы. Он уже познакомился с "Рубином" и даже прошел обряд посвящения в клуб, исполнив песню.
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