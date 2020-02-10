СК взял на контроль дело о гибели в Таиланде двух детей из России

После столкновения двух катеров в Таиланде, из-за чего более 20 российских туристов получили травмы, а двое детей скончались, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта" УК РФ.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять расследование на особый контроль. В настоящее время следователи находятся во взаимодействии с МИД РФ и выясняют все обстоятельства случившегося, сообщается на сайте СК РФ.

ЧП произошло на восточном побережье острова Пхукет. Два скоростных катера лоб в лоб столкнулись в канале, связывающем две основные гавани. На борту одного из катеров в этот момент находились 35 россиян. 15 пострадавшим помощь оказали на месте, еще 20 человек были доставлены в больницу. Однако жизни 6-летней девочки и 12-летнего мальчика врачам спасти не удалось, они скончались на операционном столе. Второй катеров во время столкновения был пустой.

Уже известно, что погибшие дети приехали на отдых в Таиланд из Челябинска вместе с бабушкой. "Удалось узнать данные детей и родителей, выходим с родственниками на связь. Предварительно, дети находились с бабушкой", — заявил на своей странице в соцсетях уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Ранее министр социальных отношений региона Ирина Буторина пояснила РИА Новости, что как только данные о детях будут известны, родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Источник: Вести

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