Ученые рассказали о продукте, помогающего избежать старческого слабоумия

Ученые рассказали о продукте, способном предотвращать старческое слабоумие. В этом, уверены эксперты, поможет употребление винограда 2 раза в день.

Специалисты из Америки привели доказательства, что если есть виноград 6 месяцев два раза в день, то можно защитить мозг от патологичных процессов, которые связаны с развитием болезни Альцгеймера. Исследование показало, такая диета защитит от метаболической активности, необходимой для осуществления когнитивных процессов и нормального функционирования рабочей памяти. Люди, которые употребляли виноград, показали высокий метаболизм и в остальных областях мозга.

Ученые выясняли действие на работу мозга как целого винограда, так и некоторых его элементов. Результаты говорят о том, что компоненты продукта тоже защищают от старческого слабоумия. Такая информация привела к выводам о том, что виноград благотворно влияет на здоровье сердца и нервной системы, но для доказательств результатов нужен глубокий анализ.

В этом же опыте были отобраны люди, которые демонстрировали раннее понижение умственной деятельности. Им давали или вытяжку винограда, соответствующей 2,5 чашкам таких ягод, или без полифенолов экстракт плацебо, подобный по внешнему виду и вкусовым качествам. После 6 месяцев у добровольцев проверили когнитивную деятельность. Позитронно-эмиссионная томография помогла ученым оценить метаболизм мозга, доказав благотворное воздействие продукта.

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