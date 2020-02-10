ГК «А101» планирует построить самый большой в РФ аквакурорт

ГК «А101» намеревается создать наибольший в РФ аквакурорт. Сооружение станет частью многофункционального кластера «Прокшино» поблизости от одноименной станции метрополитена Москвы.
При этом крытый курорт, совмещённый с аквапарком, займёт территорию общей площадью 8 гектаров, поблизости от всесезонного СРК ADRENALIN BEAT, а также гостиницы загородного формата. Все они станут частью единого кластера.
«Суммарная площадь строения составит 46,5 тысячи «квадратов», что позволит ему взять звание самого крупного объекта своего класса в РФ. На текущем этапе, учитывая масштабы требуемых работ и общей сложности конструкции, ориентировочный объём инвест-проекта составляет порядка 10 млрд рублей. Помимо этого, ожидается, что он сумеет за небольшой отрезок времени занять примерно 35% от всего рынка соответствующих развлечений в Москве», — пояснила Марина Гордеева.
Главной особенностью курорта станет имитация климата тёплых стран на протяжении круглого года. Это касается температуры, уровня влажности, а также показателя освещения. Кроме того, предусмотрен настоящий пляж, покрытый песком. Эта зона позволит обеспечить посетителям отдых либо спортивные мероприятия в зависимости от их желаний. В зоне покрытия аквапарка разместят горки и аттракционы для гостей любого возраста. Общий концепт проекта предусматривает организацию спа-зоны, а также отдельное пространство для мероприятий в соответствии со стандартом edutainment, йоги, других процедур для повышения здоровья, пишет Глобал МСК.
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