Наука: Работа — частая причина депрессии и тревожности

Работа, сопряженная с высоким уровнем стресса, значительно увеличивает шансы на развитие психического расстройства – депрессии или тревожности – по достижении среднего возраста.

К такому выводу пришли исследователи из австралийского Института Блэк Дог (Black Dog Institute), о чем сообщается на официальном сайте научной организации и в статье опубликованной в авторитетном журнале The Lancet Psychiatry.

Ученые использовали данные Британского национального исследования развития ребенка (UK National Child Development Study) и изучили данные 6.870 человек, родившихся на одной неделе в 1958 году.

Участники в возрасте 45 лет заполняли вопросники об уровне напряженности работы, затем, в 50 лет, — вопросник, используемый для определения признаков распространенных психических заболеваний.

Чтобы оценить, насколько люди напряженности работе, ученые интересовались, могут ли они принимать решения на работе, есть ли у них возможность применять свои навыки, а также темп, интенсивность и противоречивость требований к работе.

В исследовании были учтены и другие факторы стресса — развод, финансовые проблемы, нестабильность жилищных условий, тяжелая утрата или болезнь. Затем результаты были скорректированы для исключения влияния таких показателей, как личностные особенности, уровень интеллекта, образования, предыдущие проблемы психического здоровья.

По сравнению с контрольной группой, при высоких требованиях к работе на 70% увеличивалась склонность к развитию психических расстройств, а при низком уровне контроля над работой — на 89%.

Работа, которая была классифицирована как «высоконапряженная», более чем в два раза (на 122%) повышала риск развития психических заболеваний в среднем возрасте.

Таким образом, высокие требования к работе, низкий уровень контроля работы и высокий уровень нагрузки на работе чаще приводят к развитию психических заболеваний к 50 годам, независимо от пола или типа работы.

Руководитель исследования, адъюнкт-профессор Сэмюэл Харви (Samuel Harvey) назвал полученные выводы «сигналом тревоги».

Психические заболевания являются основной причиной отсутствия из-за болезни и долгосрочной нетрудоспособности в Австралии, что обходится австралийским предприятиям в $11 миллиардов в год.

Для снижения уровня этих заболеваний исследователи призывают работодателей улучшить условия труда. В подробных данных, собранных за 50 лет, глубоко изучены различные способы, с помощью которых конкретные условия работы могут оказывать влияние на психическое здоровье сотрудника.

Профессор Харви объясняет: «Результаты показывают, что если бы мы смогли устранить ситуации напряженности на рабочем месте, можно было бы избежать до 14% случаев распространенных психических заболеваний. На рабочих местах можно принять целый ряд мер, направленных на снижение рабочей нагрузки, и найти способы повысить уровень контроля над своей работой, что стало бы хорошим практическим первым шагом. Это может быть достигнуто посредством вовлечения работников в принятие как можно большего количества решений».

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