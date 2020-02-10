Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты сирийских боевиков

В Сети появилось видео, на котором танк Т-72 Adra 4-й дивизии сирийской армии подвергся атаке управляемой противотанковой ракеты террористов. Боевая машина не получила фатальных повреждений, экипаж не пострадал.
На кадрах видно точное попадание в танк, что вызывает радость со стороны террористов, однако боевая машина, фактически, не пострадала, информирует «Российская газета».
Издание со ссылкой на военных экспертов отмечает, что видео подтверждает необходимость наличия специальной техники, способной осуществлять огневую поддержку – речь идет, в частности, о российской боевой машине поддержки танков БМПТ «Терминатор», которые могли бы эффективно уничтожать вооруженных ПТРК и ручными реактивными гранатометами террористов.
Т-72 Adra – сирийская модификация советских танков, оснащенная дополнительной броней для защиты от РПГ.
Противотанковая ракета vs. T-72 Adra в Сирии. Танкистам, похоже, опять повезло. pic.twitter.com/7XXrRT2jPe
— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 10, 2020
В Сети неоднократно публиковались видео, на которых танки Т-72 выдерживают прямое попадание противотанковых ракет.
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