Гончарук: Мы попросили набсовет «Нафтогазу» пока воздержаться от выплат огромных премий руководству компании

Кабмин призвал наблюдательный совет НАК «Нафтогаз України» пока воздержаться от выплат высоких премий топ-менеджменту компании. Об этом в интервью «Украинской правде», которое вышло 10 февраля, сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, премии руководству «Нафтогазу» предусмотрены в контрактах.

«Эта история возникла задолго до нас, то есть контракты подписаны, это жесткие юридические обязательства, поэтому де-юре эти премии четко предусмотрены. Правительство обратилось в наблюдательный совет «Нафтогазу» с письмом и мы попросили их воздержаться пока от каких-либо действий, направленных на выплату этих огромных премий, для того, чтобы провести с ними консультации. В этом месяце они собираются на заседание наблюдательного совета. Я рассчитываю, что до этого у нас состоится встреча, и я думаю, что мы попробуем найти какое-то компромиссное решение», – сказал он.

Летом 2018 года наблюдательный совет «Нафтогазу» принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск украинской стороны к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита.

Издание ZN.UA утверждало, что глава «Нафтогазу» Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а Витренко – 158 млн грн ($6 млн). В то же время в годовом отчете компании было указано, что Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн зарплаты и дополнительных премий, включая 261 млн грн премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.

27 декабря 2019 года «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по итогам разбирательств в Стокгольме и с учетом пени.

8 января 2020 года исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко сообщил, что топ-менеджмент «Нафтогазу» получит премии в размере 1% от этой суммы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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