Гаджеты: Google построит деревянный квартал будущего за 900 млн долларов



Высокотехнологичные компании активно используют природные материалы для создания экологических устройств. Однако специалисты Sidewalk Labs, входящей в конгломерат Alphabet пошли по пути внедрения естественных материалов и в строительство, представив летом 2019 года проект высотных домов, созданных на основе дерева. Сейчас Alphabet выделяет 900 млн долларов на строительство целого квартала домов в Торонто, использующих дерево, как основной строительный материал.

Новый жилой квартал будет создан на основе материалов содержащих дерево, прошедшее специальную обработку. Древесный строительный материал предварительно обработают путем прессования, а также обработают огнестойкими средствами. Примечательно, что с помощью деревянных строительных материалов доступно и высотное строительство. В Ванкувере по проекту Sidewalk Labs уже имеется два здания высотой в 18 этажей, в которых основным материалом выступило дерево.



По заверению разработчиков из Sidewalk Labs новые деревянные небоскребы гораздо экономичнее и компактнее традиционных зданий. При этом сохраняется прочность, долговечность и огнестойкость строения. Примечательно, что строительство деревянных зданий на 35% более быстрое, чем возведение строений из стали и бетона. Однако основным достоинством деревянных зданий остается их экологическая безопасность.

В итоге, низкая себестоимость зданий по проекту Sidewalk Labs позволит удешевить цену жилья на 40%. Проект жилого квартала в Торонто предусматривает строительство офисных помещений, торговых зданий для супермаркетов. Будет предоставлена работа для 2500 человек. Проект Alphabet планируется завершить к 2026 году.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет