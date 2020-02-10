Гаджеты: Google построит деревянный квартал будущего за 900 млн долларов

Гаджеты: Google построит деревянный квартал будущего за 900 млн долларов

10.02.2020, 14:52, Новости дня


Высокотехнологичные компании активно используют природные материалы для создания экологических устройств. Однако специалисты Sidewalk Labs, входящей в конгломерат Alphabet пошли по пути внедрения естественных материалов и в строительство, представив летом 2019 года проект высотных домов, созданных на основе дерева. Сейчас Alphabet выделяет 900 млн долларов на строительство целого квартала домов в Торонто, использующих дерево, как основной строительный материал.

Новый жилой квартал будет создан на основе материалов содержащих дерево, прошедшее специальную обработку. Древесный строительный материал предварительно обработают путем прессования, а также обработают огнестойкими средствами. Примечательно, что с помощью деревянных строительных материалов доступно и высотное строительство. В Ванкувере по проекту Sidewalk Labs уже имеется два здания высотой в 18 этажей, в которых основным материалом выступило дерево.


По заверению разработчиков из Sidewalk Labs новые деревянные небоскребы гораздо экономичнее и компактнее традиционных зданий. При этом сохраняется прочность, долговечность и огнестойкость строения. Примечательно, что строительство деревянных зданий на 35% более быстрое, чем возведение строений из стали и бетона. Однако основным достоинством деревянных зданий остается их экологическая безопасность.

В итоге, низкая себестоимость зданий по проекту Sidewalk Labs позволит удешевить цену жилья на 40%. Проект жилого квартала в Торонто предусматривает строительство офисных помещений, торговых зданий для супермаркетов. Будет предоставлена работа для 2500 человек. Проект Alphabet планируется завершить к 2026 году.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика