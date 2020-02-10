Число инфицированных коронавирусом в Великобритании удвоилось, достигнув восьми

ЛОНДОН – Британские власти сообщили в понедельник, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом удвоилось, достигнув восьми. Правительство объявило вирус серьезной непосредственной угрозой, наделив себя дополнительными полномочиями по изоляции предполагаемых носителей инфекции.

Тревоги по поводу коронавируса, который возник в китайском Ухане в декабре, вызваны его стремительным распространением, а также тем фактом, что эксперты по инфекционным заболеваниям пока не знают, насколько он смертоносен и заразен.

Вирус стал причиной смерти более 900 человек, в основном в Китае, и распространился по меньшей мере на 27 стран и территорий. Два случая гибели людей за пределами материкового Китая зафиксированы в Гонконге и на Филиппинах.

«Тесты на новый коронавирус дали положительный результат еще у четырех пациентов в Англии. Таким образом, общее число случаев заражения в Соединенном Королевстве достигло восьми», – сообщил глава медицинской службы Англии Крис Уитти.

Известно, что все новые пациенты контактировали с британским пациентом во Франции, у которого ранее было диагностировано заражение коронавирусом. Они были выявлены в результате усилий сотрудников органов здравоохранения, отслеживающих возможные случаи.

Министр здравоохранения Мэт Хэнкок объявил вирус «серьезной непосредственной угрозой здоровью населения». Этот шаг наделяет правительство дополнительными полномочиями по помещению людей в карантин.

«Мы усиливаем нормативные положения, чтобы мы могли содержать людей в поддерживаемой изоляции ради их собственной безопасности, если специалисты в области здравоохранения решат, что они могут представлять угрозу передачи вируса другим людям», – заявил представитель министерства.

В качестве места для карантина назначены больница Эрроуи-Парк в окрестностях Ливерпуля на севере Англии и конференц-центр Кентс-Хилл-Парк в городе Милтон-Кинс.

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