Преемник Citroеn C4 Cactus проходит дорожные испытания

Преемник Citroеn C4 Cactus был замечен во время дорожных испытаний в зимних условиях.

Ожидается, что слово Cactus исчезнет из названия указанной машины, но модель следующего поколения всё ещё будет частью линейки Citroеn C4. Внешне выведенный на тесты автомобиль отличается от любого другого представителя упомянутой линейки, поскольку он представляет собой купе-кроссовер.

В основу кроссовера французского бренда, замеченного в северной части Швеции, легла расширенная версия платформы CMP PSA. Данная архитектура ранее стала основой последнего поколения Peugeot 2008. Это означает, что моторная линейка рассматриваемой новинки будет включать в себя бензиновые двигатели, дизельные агрегаты и электрические силовые установки.

Другим своего рода последствием использования платформы CMP станет более длинная колесная база по сравнению с C4 Cactus. Это будет долгожданным изменением, так как Cactus подвергли негативной критике за тесный салон.

К сожалению, дизайн новинки пока что остается секретом, поскольку выведенный на тесты прототип полностью покрыт камуфляжем. Но всё же некоторые элементы не очень трудно заметить, в том числе очевидную наклонную линию крыши, увеличенный дорожный просвет и более обширные колесные арки по сравнению с текущими. Также можно взглянуть на приборную панель, которая, похоже, была позаимствована у Peugeot 2008. Что касается фонарей, то пока что слишком рано делать предположения об их окончательной форме. Колёса в так называемом авиационном стиле выглядят эффектно и могут указывать на то, что выведенный на тесты прототип оснащен полностью электрической трансмиссией.

Citroеn C4 2021 модельного года заменит компактную модель C4, снятую с производства в 2018 году, и C4 Cactus. Ожидается, что новинка дебютирует на автосалоне в Париже осенью текущего года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет