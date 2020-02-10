Вандалы осквернили памятник Ватутину в Киеве

В Киеве неизвестные осквернили памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину, установленный в центре города.
В ночь на 10 февраля вандалы облили памятник зеленой краской, информирует украинский телеканал «Эспрессо».
Полицейским удалось задержать 20-летнего киевлянина, причастного к правонарушению.
Памятник Ватутину расположен над его могилой у входа в Мариинский парк, недалеко от правительственного квартала.
Монумент Ватутину неоднократно страдал от действий вандалов. Так, в 2017 году украинские националисты в Киеве повесили на него табличку «Палач, уничтоженный украинскими националистами».
Николай Ватутин — Герой Советского Союза, генерал армии, под командованием которого 1-й Украинский фронт провел Киевскую наступательную операцию, благодаря чему 6 ноября 1943 года Киев освободили от немецко-фашистских захватчиков. Ватутин погиб от рук националистов из Украинской повстанческой армии (запрещена в России), которые 29 февраля 1944 года обстреляли его машину.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- CNN — Великобритания «наконец получила свой брексит» — но самое сложное впереди / 31 января
- У самолетов Boeing 737 MAX обнаружен очередной дефект / 6 февраля
- США не готовы отменить санкции против Беларуси / 1 февраля
- На Украине назвали позором зависимость от картофеля из Африки / 28 декабря
- Умер бывший председатель Верховного Суда, экс-министр юстиции Украины Бойко / 30 января
- РЖД начали регулярную дезинфекцию поездов и вокзалов из-за коронавируса / 28 января
- Пентагон разместит в карантине 1000 американцев, эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавируса / 2 февраля
- Пушков оценил инициативу Саркози о России / 17 января