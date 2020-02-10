Путин призвал подвести первые итоги перехода на эскроу-счета

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром строительства Владимиром Якушевым упомянул о существовавших опасениях по поводу возможного снижения темпов строительства из-за переходов на эскроу-счета и заметил, что сейчас можно подвести определенные итоги.
«В конце концов было принято решение о финансировании отрасли через банки, через эскроу-счета. По этому вопросу были и существенные опасения, связанные с возможным снижением темпов роста в строительном секторе. Сейчас уже можно, наверное, подвести определённые итоги», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Он попросил Якушева доложить о работе этой системы и оценить ее.
Путин напомнил, что Якушев был одним из участников «долгих дискуссий» по поводу создания системы эскроу-счетов.
Также президент и министр строительства обсудили ситуацию в сфере жилищного строительства и реализацию программы переселения из аварийного жилья.
В сентябре 2019 года Владимир Путин говорил, что переход на систему эскроу-счетов может повысить стоимость жилья, но подчеркнул, что эта система не позволит «оставить на бобах» дольщиков.
Новые правила долевого строительства вступили в силу 1 июля 2019 года. По ним расчеты между застройщиком и дольщиком будут производиться через специальные банковские счета – девелоперы должны строить на банковские кредиты, а деньги дольщиков смогут получить только после сдачи квартир.
В конце января газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в строительной сфере России.
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