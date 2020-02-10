Ученые обнаружили в Бразилии вирус с неизвестными науке генами

В Бразилии исследователи нашли вирус, чей ДНК на 90 процентов состоит из неизвестных науке генов, статья ученых опубликована на сайте препринтов bioRxiv.

Вирус обнаружили в искусственном озере Пампулья в бразильском городе Белу-Оризонти. Геном вируса не очень сложный, однако он почти полностью состоит из генов, ранее неизвестных науке. Новому вирусу дали название Yaravirus brasiliensis в честь водяной нимфы Яры из мифологии народов Южной Америки, передает РИА «Новости».

Как полагают ученые, находка является первым случаем неизвестной изолированной группы вирусов или отдаленным видом гигантского вируса, эволюционировавшим в уменьшенную форму.

Гигантские вирусы, которые были открыты только в XXI веке, могут достигать размеров, сравнимых с бактериальной клеткой. Названы так они были из-за их огромных капсидов – белковых оболочек, которые инкапсулируют вирионы – вирусные частицы. Их ДНК превышает 200 тыс. пар оснований и часто содержит так называемые орфанные, или сиротские гены (ORFan), не встречающиеся больше ни у одной группы организмов.

Сложные геномы позволяют гигантским вирусам синтезировать белки и выполнять репарацию, репликацию, транскрипцию и трансляцию ДНК. До момента их открытия считалось, что вирусы не могут осуществлять нечто подобное, так как являются инертными существами, которые могут лишь заражать своих хозяев. Все известные гигантские вирусы являются паразитами амеб.

Несмотря на то, что размер обнаруженного вируса значительно меньше, чем у гигантских вирусов, – около 80 нанометров – он также паразитирует на амебах. Геном вируса практически полностью орфанный: 68 его генов (больше 90 %) не имеют аналогов ни с одним известным организмом, только и шесть отдалено походи с теми, которые известны ученым.

«Это связано с тем, что вирус представляет собой новую линию амебного вируса с удивительным происхождением и филогенией», – отметил один из руководителей исследования Йонатаса Абрахао из Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии.

Исследователи изучили более 8,5 тыс. метагеномов, но не обнаружили в их числе вирусов, которые были бы похожи на новый микроорганизм. Как и прочие вирусы этой группы, он представлен двухцепочечной ДНК, длинной 44 тыс. 900 пар оснований и содержит 74 кодирующих фрагмента.

«Используя стандартные протоколы, наш самый первый генетический анализ не смог обнаружить какие-либо узнаваемые последовательности капсида или другие классические вирусные гены в яравирусе»,– пояснили Йонатас Абрахао и Бернар Ла Скола из Университета Экс-Марсель во Франции.

При этом, по официальным метагеномным протоколам, яравирус не может быть отнесен к вирусным агентам, так как явного сходства с ними он не имеет. Пока ученые не могут с точностью сказать, чем она является на самом деле – представителем абсолютно новой группы или потомком гигантского вируса, который смог эволюционировать в новую форму.

«Количество неизвестных белков, составляющих частицы яравируса, отражает изменчивость, существующую в вирусном мире, и то, какое количество новых вирусных геномов еще предстоит открыть», – подчеркнули ученые.

Ранее ученые обнаружили промежуточного «хозяина» нового коронавируса 2019-nCoV.

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