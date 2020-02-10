В Минздраве Украины подтвердили, что на круизном лайнере у берегов Японии коронавирусом заболело двое украинцев

В Минздраве Украины подтвердили, что на круизном лайнере у берегов Японии коронавирусом заболело двое украинцев

10.02.2020, 14:42, Новости дня

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, двое граждан Украины заболели коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 10 февраля проинформировала пресс-служба Центра общественного здоровья при Минздраве Украины.

«С 4 февраля министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии поставило судно на карантин продолжительностью 14 дней и осуществляет лабораторные исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем (439 человек). По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины», – рассказали в пресс-службе. 

Украинцев сняли с лайнера и перевезли в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

«Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии проводит второй раунд отбора образцов среди пассажиров и членов экипажа, кто тесно контактировал с вновь открывшимися заболевшими лицами и теми, у кого возникли характерные симптомы», – добавили в пресс-службе. 

Всего на борту  Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. В центре подчеркнули, что все украинцы являются членами экипажа.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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