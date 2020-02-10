Ирландский политик прокомментировал историческую победу «Шинн Фейн» на выборах

«В Ирландии существует большой запрос на объединение страны. Люди хотят перемен, надеются на изменения», – сказал газете ВЗГЛЯД активист партии «Республиканская Шинн Фейн» Дьярмуд Макдуглас. Так он прокомментировал неожиданную победу националистов – сторонников воссоединения с британской Северной Ирландией на парламентских выборах в Ирландской республике.

«Больше ста лет две партии имели приблизительно равную поддержку. Последние 20 лет доверие простых жителей Ирландии к двум партиям правящей коалиции, «Фине гэл» и «Фианна фойл» падает. Но мы следим реацией крупного бизнеса и международных банков», – отмечает уроженец Северной Ирландии Дьярмуд Макдуглас, активист партии «Республиканская Шинн Фейн».

Политическая сила, к которой принадлежит собеседник, вышла из состава общеирландской политической партии «Шинн Фейн» в 1986 году, и занимает более радикальные позиции. Сам Макдуглас сейчас проживает в Ирландской республике.

На досрочных выборах в республиканский парламент партия «Шинн фейн», старейшая политическая сила страны, но считающаяся радикальной из-за последовательной позиции по поводу воссоединения с британской Северной Ирландией, показала равные результаты с традиционными, более умеренными партиями «Фине гэл» и «Фианна фойл».

Как отмечал ТАСС, согласно экзитполу консерваторы из «Фине гэл» получили чуть более 22% голосов, столько же у либералов из «Фианна фойл». И, наконец, национал-республиканцы из «Шинн фейн» получают аналогичную долю голосов. Старейшая из партий страны, «Шинн фейн» ранее являлась политическим крылом Ирландской республиканской армии (ИРА). После заключения с британскими властями так называемого Соглашения страстной пятницы 1998 года и прекращения конфликта в Северной Ирландии началась «Шинн фейн» считается умеренной силой, однако не отказывается от лозунга объединения Ольстера и Ирландской республики мирным путем. Убедительное выступления «Шинн фейн» на выборах в ирландский парламент состоялось после завершения процесса выхода Британии из ЕС (притом, что Ольстер оставался сторонником сохранения Соединенного королевства в составе Евросоюза).

Говоря о последствиях Брекзита для страны, собеседник отметил, что сложно сказать, к чему это приведет. «Брекзит включает в себя некую сделку между правительствами Британии и ЕС. Ирландия осознает, что вина за экономические проблемы лежит на Британии», – отметил собеседник.

Напомним, Великобритания и Ирландия разработали проект соглашения для возобновления работы правительства Северной Ирландии после почти трехлетнего перерыва.

«Да, это высокий результат. Но он прогнозировался, то есть по всем результатам опросов Шинн Фейн должны были столько получить, – сказал газете ВЗГЛЯД доцент МГИМО Николай Топорнин. – Что самое важное, и правящая партия и крупнейшая оппозиционная партия еще до выборов заявили, что вступать в коалицию с «Шинн Фейн» не будут. Но нужно понимать, что этих 20 с лишним процентов действительно не хватает для того, чтобы сформировать устойчивое правительство». При этом эксперт полагает, что ожидать радикального изменения политики Дублина в отношении Ольстера или Британии не следует.

Ранее газета ВЗГЛЯД публиковала интервью с активистом партии «Республиканская Шинн Фейн» Дьярмудом Макдугласом.





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