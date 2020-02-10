В Минздраве назвали треть россиян «тихими алкоголиками»

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн выразил мнение, что алкогольными напитками злоупотребляют 30% населения России.

«Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Это одна рюмка – 50 мл крепкого алкоголя – в течение месяца каждый день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких людей в популяции примерно 30%», – сказал Брюн, передает «Интерфакс».

По его словам, такие люди вообще не попадают в статистику злоупотребления алкоголем – они никуда «не обращались, это тихие алкоголики, пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть». Брюн считает, что именно таких людей необходимо «замотивировать на отказ от алкоголя, табака, других веществ». В связи с этим Брюн выступил за введение в обычных больницах «программ тестирования и профилактики, чтобы мотивировать людей на отказ от злоупотребления» алкоголя.

Также Брюн отметил, что за последние 10 лет количество ежегодно выпиваемого алкоголя снизилось с 18 до 9,3 литров на душу населения. Однако если учесть алкоголь, производимый дома, «можем предположить, что это число достигает 12 литров, что тоже неплохо – это среднемировое количество алкоголя в странах, где свободно продается алкоголь».

Брюн также выступил за продажу алкоголя только в специализированных маркетах, которые должны располагаться «не в жилом районе, а на пустыре, чтобы нужно было потратить время, чтобы доехать, и пьяному там не должны продавать алкоголь».

В прошлом году президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что снижение потребления алкоголя стало одной из причин повышения средней продолжительности жизни в РФ до 73,4 года.

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