Скорая не успела дважды: мать и ее сын умерли с разницей в несколько часов

В Омской области пожилая женщина и ее сын умерли с разницей в несколько часов, потому что ни к кому из них не успела доехать скорая помощь. Как сообщает Om1.ru, инцидент произошел в городе Нефтяники.
По информации издания, 40-летнему мужчине стало плохо в ночь на 8 февраля. Он пожаловался на боли в сердце и мать вызвала бригаду врачей. Однако к моменту их приезда мужчина уже скончался.
На следующий день к пенсионерке пришли соседи, чтобы поддержать женщину, лишившуюся сына. Она плохо себя чувствовала, так что соседи вызвали скорую помощь и ей. Пенсионерка умерла до того, как приехали врачи.
В январе сообщалось о том, как защититься от болезней сердца. Немецкое издание Focus напомнило, что большинство смертей происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы предотвратить раннюю смерть от инсульта, инфаркта и других подобных недугов, врачи рекомендуют правильное питание, больше физических упражнений и меньше стресса.
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