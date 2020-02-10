Скорая не успела дважды: мать и ее сын умерли с разницей в несколько часов

Скорая не успела дважды: мать и ее сын умерли с разницей в несколько часов

10.02.2020, 14:31, Новости дня

В Омской области пожилая женщина и ее сын умерли с разницей в несколько часов, потому что ни к кому из них не успела доехать скорая помощь. Как сообщает Om1.ru, инцидент произошел в городе Нефтяники.

По информации издания, 40-летнему мужчине стало плохо в ночь на 8 февраля. Он пожаловался на боли в сердце и мать вызвала бригаду врачей. Однако к моменту их приезда мужчина уже скончался.

На следующий день к пенсионерке пришли соседи, чтобы поддержать женщину, лишившуюся сына. Она плохо себя чувствовала, так что соседи вызвали скорую помощь и ей. Пенсионерка умерла до того, как приехали врачи.

В январе сообщалось о том, как защититься от болезней сердца. Немецкое издание Focus напомнило, что большинство смертей происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы предотвратить раннюю смерть от инсульта, инфаркта и других подобных недугов, врачи рекомендуют правильное питание, больше физических упражнений и меньше стресса.

Источник: Вести



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