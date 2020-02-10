Пародист обобрал бывших вкладчиков «МММ»

Пародист обобрал бывших вкладчиков «МММ»

10.02.2020, 14:31, Новости дня

Бывшие вкладчики "МММ" продолжают страдать от мошенников, которые сколачивают себе состояние на самой известной финансовой пирамиде России. В Кабардино-Балкарии задержали настоящего мастера телефонной мимикрии — мужчина обещал своим собеседникам компенсации, а в итоге опустошал их кошельки. Допрос пародиста-афериста сняли на видео.

 

Задержали уроженца Краснодарского края, который ранее был судим за оборот наркотиков, после жалобы одной пенсионерки. Мужчина под видом сотрудника юридической службы предложил ей получить компенсацию за ранее вложенные в ваучеры "МММ" средства, но попросил оплатить банковские услуги и перевести деньги на несколько счетов. Женщина доверилась злоумышленнику и лишилась 1,4 миллиона рублей.

У подозреваемого в мошенничестве дома обнаружили базу вкладчиков финансовой пирамиды, отметила официальный представитель МВД Ирина Волк. Сам он не отпирался, признав, что, подделывая голоса, обзванивал потерпевших от действий Сергея Мавроди.

 

В настоящее время следователи устанавливают других его собеседников, чтобы установить сумму нанесенного ущерба.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика