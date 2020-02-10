Экс-супруг Пелагеи Иван Телегин показал нового члена семьи

В доме Ивана Телегина появился новый житель. Экс-супруг Пелагеи принял в семью щенка, фото с которым представил в «историях» Instagram-аккаунта.

Спортсмены из-за частых разъездов не могут поселить в доме животное. Поклонники считают, что теперь, когда у Телегина после расставания с Пелагеей, тоже регулярно отсутствовавшей из-за гастролей, появилась новая избранница, он может позволить себе завести питомца. О собаке будет кому позаботиться в его отсутствие.



Фанаты спортсмена имеют в виду его новую возлюбленную Марию Гончар. По слухам, она работает в туристической сфере, являясь директором фирмы. Пара, по некоторым данным, только недавно съехалась, а решение жить под одной крышей исходило со стороны Телегина, перенесшего операцию на травмированной в январе руке. Теперь семья хоккеиста пополнилась новым членом.

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