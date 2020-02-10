Инкубационный период коронавируса оказался дольше, чем предполагалось

В списке жертв коронавируса нового типа уже 910 человек. Это больше числа погибших от ближневосточного респираторного синдрома и атипичной пневмонии. Зараженных свыше 40,5 тысячи человек. Власти Великобритании подтвердили еще четыре случая коронавируса 2019-nCoV в стране, общее число заболевших достигло восьми. Тем временем китайские СМИ сообщили, что ученые КНР первыми в мире приступили к испытанию лекарства от вируса.

Несмотря на призывы властей как можно скорее возобновить работу предприятий, многие компании и заводы из соображений безопасности решили продлить и без того затянувшиеся выходные. Заболевших уже свыше 40 тысяч человек, но пик эпидемии, по прогнозам экспертов, еще впереди. При негативном сценарии в эпицентре вспышки коронавируса – Ухане – будет заражен каждый 20-й житель. А согласно другому исследованию выяснилось, что инкубационный период может достигать 24 дней, а не две недели, как считалось ранее.

Чтобы остановить распространение вируса, в центральную провинцию Хубэй направлены свыше 10 000 медиков. Врачи работают круглосуточно, а их дети записывают своим мамам и папам видеообращения:

— Я обязательно буду хорошо учиться, а когда вырасту, как и вы буду приносить пользу родине.

— Не волнуйся обо мне. Лучше позаботься о том, чтобы защитить себя, пока ты помогаешь больным. Мама, я люблю тебя! Держись. Очень жду и надеюсь, что ты вернешься домой целой и невредимой.

— Папа, держись! Будь аккуратнее. Я по тебе соскучилась. Люблю тебя.

За тем, как экстренные службы работают в столице, лично следит председатель КНР Си Цзиньпин. Он провел инспекцию в Пекине и проверил, насколько эффективно снабжается население товарами первой необходимости. А затем поблагодарил тех, кто обеспечивает безопасность людей в условиях эпидемии.

Местные СМИ выпустили специальное телешоу, в котором ведущие читают стихи с историями жителей страны, которые борются с эпидемией.

"Вы — Ху Мин, который сражается на переднем крае борьбы с эпидемией в городе Ухань. В телефонном разговоре вы узнали, что ваш лучший друг, также врач, был заражен, и его состояние быстро ухудшалось. Какое-то мгновение вы не могли этого вынести. Дружба кажется тем более драгоценной во времена эпидемии. Герой – тоже человек. Заплакав, вы сказали, что ваш коллега пал, но есть еще пациенты, которых нужно спасти. Вы повернулись и без колебаний направились к палате", — говорит ведущий новостей Центрального телевидения Китая Шуй Цзюньи.

Эпидемия серьезно ударила по экономике Китая. По данным министерства коммерции, цены на овощи за последние несколько дней выросли более чем на 10 процентов. Чтобы не допустить дефицит продовольствия, КНР увеличит импорт мяса и некоторых других категорий продуктов питания.

Западные издания напоминают, что проблема отнюдь не региональная. По подсчетам экспертов, глобальная экономика за первые три месяца года потеряет из-за коронавируса более 280 миллиардов долларов. Это положит конец непрерывному росту мировому ВВП, длившемуся 43 квартала подряд.

Источник: Вести

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