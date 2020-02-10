Новак пообещал построить «Северный поток – 2» вопреки сопротивлению США

Газопровод «Северный поток – 2» будет достроен вопреки сопротивлению ряда стран, в первую очередь, США сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Он назвал «Северный поток – 2» максимально «прозрачным», предсказуемым и выгодным проектом как для России, так и для европейских потребителей.
«Российской Федерации газопровод позволит оптимизировать поставки газа, а странам Северной и Центральной Европы – повысить энергобезопасность, получая топливо напрямую из России, что гарантирует стабильность, весьма конкурентную стоимость и минимальное количество посредников. И вопреки беспрецедентному сопротивлению ряда стран, в первую очередь, США, газопровод будет достроен», – отметил Новак в авторской статье для журнала «Энергетическая политика».
По словам министра, РФ ощущает мощную поддержку европейских партнеров по проекту «Северный поток-2».
«Напомню, что решение о его строительстве в 2012 году принималось совместно с европейскими потребителями, в проекте участвуют пять иностранных компаний – Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall. Поэтому есть понимание, что мы все несем солидарную ответственность за его скорейшую реализацию. И мы ощущаем мощную поддержку европейских партнеров», – сказал Новак.
Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что намерение Вашингтона остановить «Северный поток – 2» экономически бессмысленно и с политической точки зрения напоминает поведение слона в посудной лавке.
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