В РФ появились новые справки о судимости

Вступил в силу приказ МВД о предоставлении справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и фактах уголовного преследования, сообщила пресс-служба ведомства.
«Теперь выдача справок о судимости будет осуществляться на бланках нового образца. Они будут изготовляться типографским способом и содержать элементы защиты от подделок (подложка –двусторонняя фоновая защитная сетка, фоновое изображение герба МВД России, микротекст «МВД России»)», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
При этом, уточняется в сообщении, перечень ведомств, требующих от граждан справки о судимости постоянно расширяется. Как отмечает ведомство, новые справки будут выдаваться также при устройстве на работу в госучреждения и частные предприятия.
По данным МВД, в 2019 году более 6 млн человек обратились в органы для получения справок о наличии (отсутствии) судимости.
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