В Житомир едет с концертом выступавший в аннексированном Крыму экс-солист Bad Boys Blue Маккой

Бывший участник немецкой группы Bad Boys Blue Кевин Маккой, который выступал в аннексированном РФ Крыму, планирует концерт в Житомире. На это обратили внимание «Крым.Реалии».
Согласно данным на сайте karabas.com, его приезд ожидается 10 марта.
Маккой попал в базу волонтеров на сайте «Миротворец» в 2017 году. В его карточке указано, что музыкант приезжал на полуостров в мае 2016 года на концерт «Дискотека СССР».
Кевин Маккой был солистом Bad Boys Blue с 2000-го по 2003 год. Сама группа существует с 1984 года по сей день.
В комментарии «Украинской правде» спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что в случае приезда Маккоя в Украину ему могут отказать в пересечении границы.
«Данное лицо находится у нас на контроле уже не первый год. У нас есть предварительная информация, что он мог незаконно посещать оккупированный Крым. Поэтому в случае его появления на государственной границе информация будет проверена более детально и ему может быть отказано в пересечении границы и проставлен запрет въезда в нашу страну», – отметил Демченко.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
С июня 2015 въезд иностранцев в оккупированный Крым осуществляется по специальному разрешению, который выдает Государственная миграционная служба.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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