Крамп-Карренбауэр не будет бороться за пост канцлера Германии

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, протеже канцлера Германии Ангелы Меркель и председатель консервативного немецкого Христианско-демократического союза, не будет баллотироваться на пост канцлера на федеральных выборах в Германии в следующем году. Об этом сообщил в понедельник источник в ее партии.

Позже официальный представитель правительства Германии заявил, что Ангела Меркель поддерживает желание Крамп-Карренбауэр остаться на посту министра обороны страны.

В декабре 2018 года 57-летняя Крамп-Карренбауэр победила на выборах преемника Меркель на посту лидера ХДС, но столкнулась с трудностями при утверждении своего авторитета в партии. На прошлой неделе одно из региональных отделений бросило ей вызов, поддержав местного лидера, которому помогли прийти к власти ультраправые.

В прошлом году она потребовала от делегатов партийной конференции поддержать ее видение Германии, а в противном случае «покончить с этим здесь и сейчас».

Делегаты поддержали ее, но многих так и не убедил ее стиль руководства.

Ее неспособность поддержать дисциплину в отделении партии в Тюрингии на востоке страны еще больше подорвала ее авторитет.

Давние соперники Крамп-Карренбауэр за руководство в партии, Фридрих Мерц и Йенс Шпан кружат неподалеку – и явно неслучайно.

Бизнесмен Мерц ушел из инвестиционной компании Blackrock, чтобы сосредоточиться на политике, а Шпан, ныне министр здравоохранения, предстал динамичной фигурой во время кризиса с коронавирусом, летая в Париж и Лондон для координации мер со стороны Европы и «Большой семерки».

Как сообщил ранее источник Reuters, в понедельник Крамп-Карренбауэр заявила лидерам ХДС, что она откажется от партийной должности и не будет баллотироваться на пост канцлера, так как, по ее мнению, оба поста должен занимать один и тот же человек. Летом она намерена организовать процедуру заполнения обеих должностей.

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