На матчи чемпионата Европы приедут 50 тысяч финских болельщиков

Матчи чемпионата Европы по футболу планируют посетить 50 тысяч финских болельщиков. Сборная Финляндии впервые пробилась в финальную стадию первенстве континента.
Сборная Финляндии выступит в группе В вместе с командами России, Бельгии и Дании. 13 июня финны сыграют с датчанами в Копенгагене, а два остальных матча группового турнира проведет в Санкт-Петербурге. 17 июня финская команда сыграет со сборной России, а 22 – с бельгийцами. Финская сборная будет тренироваться на базе в Зеленогорске в Ленинградской области.
Матчи чемпионата Европы вызывали большой интерес среди финских болельщиков. Тем более, что две игры пройдут в Сантк-Петербурге, недалеко от Финляндии. Как сообщил ТАСС представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов, ожидается, что в город прибудут около 50 тысяч финских болельщиков.
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