CNN — исторический момент — главный «Оскар» впервые получил фильм не на английском языке

Впервые в истории премии «Оскар» главная награда ушла кинокартине не на английском языке — южнокорейскому фильму «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канал Пола Хэнкокс, такая награда фильму, который повествует о классовой борьбе, вызвала в Южной Корее бурю восторгов — ведь теперь там знают, что их режиссёра ценят не только на родине, но и по всему миру.

И мы начинаем с «Оскара». Впервые в истории Американской академии кинематографических искусств и наук высшей награды — «лучший фильм» — удостоилась кинокартина не на английском языке.

Конечно, это был момент славы. При этом как фильм, так и его режиссёр Пон Чжун Хо получили премии «лучшая режиссура», «лучший фильм на иностранном языке» и «лучший сценарий». Кстати о приятном: эта победа наверняка вызовет бурю восторга в стране, где это кино создавалось — в Южной Корее. И мы начнём прямо оттуда. С нами на связь из Пхёнчхана выходит корреспондент CNN Пола Хэнкокс. Мы так часто связываемся с вами, Пола, чтобы поговорить о Северной Корее и о каких-то опасностях, но теперь праздник настал и на южнокорейских улицах. Это мило.

ПОЛА ХЭНКОКС, корреспондент CNN: Это точно, Натали. Эту новость в Южной Корее встретили с огромной радостью. Режиссёр Пон Чжун Хо — здесь личность известная. Он пользуется большим уважением, а южнокорейцы любят его фильмы. Но теперь они знают, что его фильмы любит и остальной мир. В сумме этот фильм собрал четыре «Оскара»; всего он номинировался на шесть премий. Однако ключом к успеху этого произведения стала именно премия «лучший фильм». Вообще, это первый в истории фильм на иностранном, а не на английском языке, который удостоился подобной чести.



Мы слышали, что заявил режиссёр Пон Чжун Хо, когда принимал награду: он поблагодарил Мартина Скоресезе — ещё одного режиссёра. Он заявил, что именно он был его источником вдохновения в молодости. Он поблагодарил также и Квентина Тарантино.



Это интересно, потому что когда всего неделю назад во время вручении премии BAFTA CNN «отловил» его на красной дорожке, мы спросили его, с кем бы он хотел встретиться. И он ответил, что с Мартином Скорсезе. Тогда он хихикнул, дав понять, что всё происходящее для него в новинку, и что ему нравится находиться на этой прекрасной церемонии. Это было новое ощущение. И теперь он стоит перед всеми своими коллегами и перед всем миром и благодарит тех, кто, по его мнению, послужил для него источником вдохновения.



Его фильм «Паразиты» — это удивительная картина. В мировом прокате он собрал 160 миллионов долларов — что ставит его в один ряд с голливудскими блокбастерами. И всё это — о корейском фильме. Этот фильм — о классовой борьбе по всему миру. Его действие разворачивается в Южной Корее. В нём рассказывается о семье бедняков, которая проникает в дом и жизнь богачей, что приводит к катастрофе. Я не буду раскрывать сюжет и убивать всю интригу, потому что если вы его не видели, то вам его стоит посмотреть. Это поразительный фильм, который сегодня вошёл в историю.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2020 года.

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