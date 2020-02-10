МЧС прокомментировало сообщения о скачке радиации в Москве

МЧС прокомментировало сообщения о скачке радиации в Москве

10.02.2020, 14:26, Новости дня

Спасатели усилили мониторинг уровня радиации в Москве из-за сообщений о «многократном превышении норм», в данный момент подобного не наблюдается, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды усилила мониторинг уровня радиации с появившейся в соцсетях информацией. Превышений уровня естественного фона радиации не зафиксировано», – сказали РИА «Новости» в ведомстве.

Там добавили, что радиометрические исследования проводятся два раза в день по адресу Каширское шоссе, дом 49.

Информация о якобы произошедшем «резком скачке радиации» появилась в минувшие выходные. СМИ сообщили, что датчик якобы показал 60-кратное превышение нормы на юге Москвы. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика