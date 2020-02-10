В РФ заявили об использовании боевиками режима деэскалации в Идлибе

Боевики и их иностранные покровители используют режим деэскалации в Идлибской зоне деэскалации для затягивания войны и давления на действующие сирийские власти, сообщил посол РФ в Сирии Александр Ефимов.
«Установленный в «большом Идлибе» режим деэскалации на деле не только не соблюдается, но и – складывается такое впечатление – используется доминирующей там террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) и ее иностранными покровителями для сохранения покрывательства и подпитки бандитского анклава на территории Сирии с целью дальнейшего затягивания войны и давления на Дамаск», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее в понедельник сообщалось, что в Анкаре возобновились переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, однако пока стороны не достигли договоренности.
4 февраля состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, лидеры выразили «обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации».
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