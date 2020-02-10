В Забайкалье прошли массовые обыски у «Свидетелей Иеговы», несколько человек задержаны

Сотрудники ФСБ по Забайкалью провели массовые обыски в домах последователей «Свидетелей Иеговы» в Чите и еще шести населенных пунктах. Об этом сообщается на официальном сайте «Свидетелей Иеговы» в России.

Обыски прошли в Чите, городах Шилка и Хилок, а также в поселках Карымское, Курорт-Дарасун и Первомайский. Сообщается как минимум о шести задержанных.

Следственные действия прошли рано утром, в доме у одной из супружеских пар в это время находились четыре ребенка от 4 до 16 лет. Мужчину, который является инвалидом III группы, увезли на допрос, несмотря на то, что он почувствовал себя плохо. В другом доме в ходе обыска силовики вскрыли полы.

Напомним, с начала прошлого года в нескольких городах России были задержаны десятки «Свидетелей Иеговы». Тех, кто отказывался говорить на допросах, пытали. Игоря из Сургута забрали сразу после тяжелой операции, угрожали изнасиловать его и жену, а сына отправить в детский дом. Дмитрия из Шуи посадили на полгода в «пресс-хату» — камеру СИЗО, где над ним по приказу фсбшников издевались зеки. Муж Виктории из Урая сейчас под домашним арестом — за их семьей долгое время вели слежку и пытались повесить на них распространение наркотиков. Тимофей побоялся открывать дверь во время обыска, и силовики вломились к нему на третий этаж через балкон, а потом жестоко избили его. Все они до сих пор не могут поверить в то, что в России их могут преследовать за веру. The Insider публикует рассказы «Свидетелей Иеговы» из разных городов.

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