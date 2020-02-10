В России генконсула Китая посадили на карантин

Генконсула из Китая Цуй Шаочуня, прилетевшего в Россию, отправили на карантин. Он пробудет в полном изолировании 14 дней.
Александр Харлов, представитель МИДа, сообщил, что генконсул КНР Цуй Шаочунь, который прибыл из Пекина в Екатеринбург, сделав пересадку в Москве, будет две недели в изоляции. Дипломат не начал исполнять свои обязанности и пока задержится в резиденции.
Такие меры предосторожности являются обязательными для всех граждан, приезжающих из Китая, чтобы предотвратить риски расширения коронавирусного инфицирования. Изоляция Цуй Шаочуня пройдет в жилой части генконсульства.
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