В России генконсула Китая посадили на карантин

Генконсула из Китая Цуй Шаочуня, прилетевшего в Россию, отправили на карантин. Он пробудет в полном изолировании 14 дней.

Александр Харлов, представитель МИДа, сообщил, что генконсул КНР Цуй Шаочунь, который прибыл из Пекина в Екатеринбург, сделав пересадку в Москве, будет две недели в изоляции. Дипломат не начал исполнять свои обязанности и пока задержится в резиденции.

Такие меры предосторожности являются обязательными для всех граждан, приезжающих из Китая, чтобы предотвратить риски расширения коронавирусного инфицирования. Изоляция Цуй Шаочуня пройдет в жилой части генконсульства.

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