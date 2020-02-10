Продавшие квартиру родители Тины Канделаки помогли ей пробиться к славе

Российская телеведущая Тина Канделаки пояснила о своем сложном пути к славе. На телеканале «Россия-1» в передаче «Судьба человека» она призналась, что ее родители продали квартиру в Грузии, чтобы оплатить ей жизнь в Москве.

По воспоминаниям Тины Канделаки, отец отправил ее учиться не в грузинскую, а российскую школу. Он считал, что это позволит дочери получить невероятные возможности. Но из-за этого она терпела нападки со стороны учителя грузинского языка, который поставил ей тройку в 11 классе и не позволил получить медаль.

Затем ради работы на грузинском телевидении Тина Канделаки ушла из медицинского института. Она назвала этот поступок последним шансом, которым решила воспользоваться. Через некоторое время ее выдвинули в номинации «Лучшая ведущая страны». Данную награду можно сравнить с ТЭФИ. Однако на пути к получению награды телеведущая опять столкнулась с рядом препятствий, вынудивших ее переехать в Москву.

Родители Тины Канделаки считали, что ей удастся прославиться не только в России, но и в Грузии. Поэтому они продали квартиру и выделили дочери денег, чтобы она смогла жить первое время в Москве. В столицу, по словам телеведущей, приехала она с 3700 долларов. Однако позднее ей удалось купить родителям небольшую двухкомнатную квартиру на улице Маршала Жукова.

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