Новая утечка позволила оценить основную особенность Xiaomi Mi10 Pro

Новая утечка позволила оценить основную особенность Xiaomi Mi10 Pro

10.02.2020, 14:21, Разное

Новая утечка дала возможность выяснить главную особенность смартфона Xiaomi Mi10 Pro. В преддверии официального дебюта флагманского устройства компания показывала официальные тизеры, однако очередное изображение оказалось предоставленным инсайдерами и подтвердило конечный дизайн устройства, выделяя одно из основных отличий между моделями.
Новые флагманы от Xiaomi станут доступны 13 февраля. По своему внешнему виду они почти не отличаются друг от друга. При этом модель Mi10 и её Pro-версия получили изогнутый OLED-экран с камерой, расположенной в верхнем левом углу. Основным заметным отличием стала компоновка блока базовой камеры для будущих новинок. Оба девайса используют по 4 датчика, но Pro-модификация дополнительно получила другие датчики. Для чего именно используются эти 2 сенсора пока остаётся неизвестным. Предположительно, один из них является лазерным автофокусом, а другой — ToF-модулем.


Устройство флагманского сегмента получит базовую камеру с матрицей на 108 Mpx, обеспечивающей возможность ведения съёмки с качеством стандарта 8K, а также гибридным зумом x50. Другой особенностью продукта будет внедрённая быстрая ОЗУ стандарта LPDDR5. В соответствии с имеющимися сведениями, начальная сборка Mi10 станет включать в себя быструю зарядку производительностью 30 Вт. При этом модификация Pro получит продвинутую версию – мощностью 66 Вт. В интернете оказались данные о проведении тестирования старшей версии модели посредством сервиса Geekbench. Одноядерная проверка позволила девайсу набрать 904 балла, а многоядерная — 3,29 тысячи баллов.



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