Китайские ученые усомнились в надежности тестов на коронавирус

Число заболевших коронавирусом людей в Китае может быть вдвое больше, поскольку ученые допускают возможность ошибки при тестировании, информирует Роспотребнадзор со ссылкой на исследование китайских врачей.

«Китайские врачи отмечают возможность высокого числа ложноотрицательных результатов при исследовании на новый коронавирус», – приводит «Интерфакс» сообщение Роспотребнадзора.

В ведомстве утверждают, что в настоящее время положительный результат регистрируется только у 30-50% от истинного числа заболевших.

Неточные результаты диагностики могут быть связаны с тем, что для обнаружения вируса исследуется мокрота, а необходимо изучать смывы с нижних дыхательных путей, утверждают ученые. Одновременно с тем, анализ мазков с глотки еще менее надежный.

«Также в настоящее время из-за повышенного спроса установлен «особый порядок подтверждения качества» для диагностических наборов, что сказывается на их чувствительности», – отмечают в Роспотребнадзоре.

Ранее в китайском городе Уси был разработан экспресс-тест, позволяющий выявить новый тип коронавируса за 8-15 минут.

Также в январе Китай передал РФ геном коронавируса и на его основе российские ученые разработали экспресс-тесты, которые способны идентифицировать вирус в организме человека в течение двух часов.

Напомним, в понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения страны сообщил, что на материковой части Китая жертвами новой коронавирусной пневмонии (NCP) стали 908 человек, 40 тыс. 171 заражены. При этом состояние 6,4 тыс. человек оценивается как тяжелое.





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